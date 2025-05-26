Macron, Eşinden Uçakta Tokat Yedi

MACRON’UN GÜNEYDOĞU ASYA TURLARI BAŞLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turuna Vietnam ile giriş yaptı. Vietnam’a geldiğinde eşi Brigitte Macron ile tartışma yaşadığı görüntüler paylaşıldı. Uçak kapısının açılmasıyla birlikte Macron’un yüzüne müdahalede bulunduğu görüldüktan sonra Brigitte Macron’un onu ittiği belirlendi.

EŞİNİN DAVRANIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Associated Press tarafından dün akşam Hanoi’de kaydedilen görüntülerde, Macron hızla toparlanarak kapıya el sallamak için döndü. Eşi Brigitte’in yüzü uçağın arka kısmında kalınca görünmedi. Çift, Vietnamlı yetkililer tarafından resmi karşılama için merdivenleri inerken, Brigitte Macron eşinin uzattığı eli tutmadı. Video, sosyal medyada hızla yayıldı ve Macron’un ofisi öncelikle bu görüntülerin gerçek olduğunu inkar etti, ancak sonrasında bu doğrulandı.

Macron’un yakın bir arkadaşı, olayı bir çiftin zararsız bir “ağız dalaşı” olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanının çevresinden başka bir kaynak, olayın önemini küçümsedi. “Başkan ve eşinin geziye başlamadan önce son bir kez şakalaşarak stres attıkları bir andı” ifadeleriyle durumu açıkladı. Bu, bir birliktelik anı olarak nitelendirildi ve olumsuz yorumlar için Rusya yanlısı sosyal medya hesapları suçlandı.

YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI

Vietnam, Macron’un Fransa’yı ABD ve Çin’e karşı güvenilir bir alternatif olarak tanıtacağı yaklaşık bir hafta sürecek Güneydoğu Asya turunun başlangıç noktası oldu. Bu ziyaret, Macron’un uluslararası ilişkilerde Fransa’nın rolünü güçlendirme çabalarını gösteriyor.