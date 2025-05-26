Macron Eşinden Uçakta Tokat Yedi

GÜNEYDOĞU ASYA TURUNA BAŞLANGIÇ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya ziyaretine Vietnam ile başladı. Uçaktan indikten sonra paylaşılan görüntüler, Macron’un eşi Brigitte Macron ile bir tartışma yaşadığını gösterdi. Görüntülerde Brigitte Macron’un, eşinin yüzüne müdahalede bulunup onu ittiği görülüyor.

TARTIŞMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Associated Press tarafından dün akşam Hanoi’de kaydedilen görüntülerde, uçağın kapısı açıldığında Macron görünmeye başlıyor. Ardından eşi Brigitte Macron’un kolları kadraja giriyor ve eşini itiyor. Ne olduğu karşısında irkilmiş gibi gördüğü Macron, hızla toparlanarak açılan kapıya el sallamak için yöneliyor. Brigitte’in yüzü ise uçağın arka tarafında olduğu için görünmüyor. Çift, Vietnamlı yetkililer tarafından resmen karşılandıkları esnada, Brigitte Macron’un eşinin uzattığı eli tutmadığı dikkati çekiyor.

OLAYIN SONRASI VE YETKİLİLERİN YANITLARI

Videonun internette hızla yayılmasının ardından Macron’un ofisi önce bu görüntülerin gerçekliğini reddetti fakat sonrasında durum tespit edildi. Macron’un yakın bir arkadaşı olayı zarar vermeyen bir “ağız dalaşı” olarak niteliyor. Cumhurbaşkanının çevresindekilerden biri ise olayı küçük bir mesele olarak görüyor ve “Başkan ve eşinin geziye başlamadan önce son bir kez şakalaşarak stres attıkları bir andı” diyor. Bu kişi, “Bu bir birliktelik anı. Daha fazlasına gerek yoktu” diyerek, olumsuz yorumlar için Rusya yanlısı hesapları suçluyor.

VIETNAM’DA TARİHİ BİR TUR

Vietnam, Macron’un Fransa’yı ABD ve Çin’e karşı güvenilir bir alternatif olarak öne çıkaracağı yaklaşık bir hafta sürecek Güneydoğu Asya turunun ilk durağı olarak dikkat çekiyor.