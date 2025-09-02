Macron, Filistin Vizesi Verilmemesini Eleştirdi

MACRON’UN FİLİSTİN HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Filistinli yetkililere vize verilmemesi kabul edilemez” açıklamasında bulundu. Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonla görüştüğünü bildirdi. Fransa ve Suudi Arabistan’ın, ABD’nin New York eyaletinde 22 Eylül’de gerçekleşecek olan iki devletli çözüme dair konferansa eş başkanlık yapacaklarını belirtti. Macron, “ABD’nin, Filistinli yetkililere vize vermeme kararı kabul edilemez. Bu uygulamadan geri dönülmesini ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması uyarınca Filistin’in temsilinin sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN GEREKLİLİĞİ

İki devletli çözüme yönelik en geniş uluslararası katkıyı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Macron, bu çözümün ancak Filistinlilerin ve İsraillilerin beklentilerini karşılayabileceğini kaydetti. Macron, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması ve bölgede istikrar misyonunun konuşlandırılması ile bunun mümkün olabileceğini aktardı. “Sonrasında Hamas’ın silahsızlandırılması ve Gazze’de yönetimden tamamen dışlanması, Filistin yönetiminin reforme edilmesi ve güçlendirilmesi ile Gazze’nin yeniden inşası için çalışacağız” dedi.

ORTA DOĞU’DA BARIŞ İÇİN ÇAĞRI

Macron, 22 Eylül’deki konferansı, Orta Doğu’da barış ve güvenlik için önemli bir dönüm noktası haline getirmeye çağırdı. “Herhangi bir saldırı, ilhak ve halkın yerinden edilme girişimi, Veliaht Prensi ile oluşturduğumuz dinamiği durduramayacak. Birçok ortak buna dahil oldu” değerlendirmesini yaptı.