Macron, Gazze’deki duruma dikkat çekti

MACRON’UN GAZZE AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Singapur’da gerçekleşen Shangri-La Diyaloğu forumunda önemli açıklamalarda bulundu. Macron, Gazze’deki duruma dikkat çekerek, “Eğer Gazze’yi terk eder ve İsrail’e her şeyi yapma hakkı tanırsak, dünyadaki geri kalan herkese karşı tüm inandırıcılığımızı kaybederiz” dedi. Cumhurbaşkanı, Batı’nın Gazze’deki krizi göz ardı etmesinin küresel itibar açısından büyük bir kayba yol açacağına vurgu yaptı.

ÇİFTE STANDARTLARA KARŞI TAVIR

Macron, çifte standartları reddettiklerini belirterek, bu ilkenin yalnızca Ortadoğu için değil, aynı zamanda Ukrayna’daki savaş için de geçerli olduğunu dile getirdi. Devletlerin, “nüfuz alanları” gerekçesiyle zorlayıcı güç politikaları izleyerek revizyonist yaklaşımlar sergilediğini ifade etti. “Bu ülkeler artık yalnızca etkilerini genişletmekle kalmıyor, zorla kabul ettirme stratejileri de izliyor” diye ekledi.

FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINMASI ÜZERİNE

Güneydoğu Asya turunun sonunda düzenlenen basın toplantısında, Fransa’nın Filistin devletinin tanınması konusundaki tutumunu netleştiren Macron, “Filistin’in devlet olarak tanınması artık sadece ahlaki bir yükümlülük değil, aynı zamanda siyasi bir gereklilik” ifadelerini kullandı. Ancak bu adımın atılabilmesi için belli şartların sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İNSANİ DURUM VE AVRUPA’NIN TAVRI

Macron, Gazze’deki insani duruma ilişkin acil bir yanıt verilmemesi durumunda Avrupa’nın İsrail’e karşı ortak tutumunu sertleştirmesi gerektiğini vurguladı. Bu sırada, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Macron’un ifadelerine tepki göstererek, Cumhurbaşkanını “Yahudi devletine karşı bir haçlı seferi yürütmekle” suçladı.