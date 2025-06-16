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Macron, Grönland’ın Egemenliğini Destekledi

MACRON GRÖNLAND ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD kontrolüne alınması gerektiğine dair sözlerini eleştiriyor. Macron, “Müttefikler böyle yapmaz” diyerek bu açıklamaların uygun olmadığını vurguladı.

EGEMENLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Danimarka’ya bağlı Grönland’a yaptığı resmi ziyarette Macron, başkent Nuuk’taki basın toplantısında Fransa ve Avrupa Birliği’nin Grönland’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki dayanışmasını sergileme amacını taşıdığını ifade etti. Ziyaretiyle ilgili sosyal medya paylaşımında, ilk defa bir Fransız devlet başkanının Grönland’a gittiğini belirtti.

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