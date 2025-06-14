Macron, İran’a Karşı Önlem Alacaklarını Açıkladı

MACRON’UN İRAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’ın İsrail’in saldırılarına karşılık vermesi durumunda, İsrail’in savunmasına katkıda bulunabileceklerini ifade etti. Paris’te gerçekleştirilen ‘İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik’ konferansında konuşan Macron, Fransa’nın İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında herhangi bir rol üstlenmediğini vurguladı. Taraflara sağduyu çağrısı yapan Macron, İran’ı nükleer alandaki uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmekle ve bölgenin istikrarsızlaşmasında önemli bir sorumluluk taşımakla suçladı.

İRAN’IN NÜKLEER FAALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Macron, “Tahran yönetimi nükleer silah üretimi için yeterli olabilecek seviyede uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam ediyor. İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünya kabul edilemez. Bu, varoluşsal bir tehdit ve hepimizin güvenliğini tehlikeye atar” dedi. İsrail’in İran’a yönelttiği saldırıların muhtemelen süreceğini kaydeden Macron, “İsrail’in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İran, misilleme olarak İsrail’e saldırırsa, Fransa, sahip olduğu imkanlar çerçevesinde ve uygun koşullar altında İsrail’in korunması ve savunulması için operasyonlara katılabilir. Ancak, herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

MACRON’DAN UYARI VE İHTİMALLER

Macron, her türlü ihtimale hazırlıklı olduklarını belirterek, “Eğer İsrail, İran topraklarındaki operasyonlarını belirlenen hedeflerin ötesine taşırsa, bugün kimsenin öngöremeyeceği sonuçlarla karşı karşıya kalırız” uyarısında bulundu. Ayrıca, İsrail’in kendini savunma hakkının sınırlarını da çizen Macron, “İsrail’e desteğimiz koşulsuz ve sınırsız değil” ifadesinde bulundu.