Macron, İran’da Askeri Müdahale Kaos Oluşturur

ASKERİ MÜDAHALE VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDAKİ UYARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’da rejim değişikliğinin askeri müdahaleyle gerçekleşmesi durumunda kaosa yol açacağını belirtti. Kanada’da yapılan G7 Liderler Zirvesi’nde basın mensuplarının karşısına çıkan Macron, zirve sonrası yayımlanan G7 bildirisine atıfta bulunarak, İran’ın nükleer silah sahibi olmasının istenmediğinin altını çizdi. İran’ın nükleer ve balistik füze konularında bir çerçeve oluşturmak için görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini de ifade etti. “İran’da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle gerçekleştirmek bugün yapılabilecek en büyük hata olur, çünkü bu kaosa yol açar” diye ekledi.

FRANSA’NIN TUTUMU VE KENDİ GÖRÜŞLERİ

Macron, Fransa’nın son on yıldır bu konudaki tutumunun sabit kaldığını ve kendisinin de bu duruşu tam sekiz senedir sürdürdüğünü vurguladı. “Fikrimi değiştirmiyorum ve dün söylediğimden farklı bir şey söylemiyorum. Bazı liderler fikir değiştiriyorsa, bu değişikliği açıklamak onlara düşer, bana yorum yapmak değil” şeklinde konuştu.

ABD’NİN GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİNE YERELİK

Eski ABD Başkanı Trump’ın, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin ‘ateşkes değil, gerçek bir son’ talep ettiği konusundaki açıklamalarına da yanıt veren Macron, “Muhtemelen bir fikir değişikliği oldu, ancak ABD yönetiminin fikir değişikliklerinden ben sorumlu değilim” dedi. Fransa’nın İsrail’in güvenliğine verdiği önemi yineleyen Macron, “İsrail’in kendini savunma hakkı var. Ancak bölgesel istikrarsızlığa yol açacak eylemleri desteklemiyoruz” sözlerini sarf etti.

İRAN’LA İLGİLİ HAKLAR VE FRANSA’NIN ROLÜ

Macron, İran’ın nükleer silaha asla sahip olmaması, balistik programını kısıtlaması, sivil nükleer faaliyetlerini sınırlaması ve uluslararası denetim altına girmesi gerektiğinin önemine de dikkat çekti. Ayrıca Fransa’nın 2026 yılında G7 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını duyurdu.