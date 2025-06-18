Macron, İran’da Rejim Değişikliğine Karşı

MACRON’DAN İRAN’A ASKERİ MÜDAHALE UYARISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’daki rejim değişikliğinin askeri müdahaleyle yapılmasının kaosa neden olacağını ifade etti. Kanada’da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde yaptığı basın toplantısında, zirve sonrası yayımlanan G7 bildirisinde İran’ın nükleer silaha sahip olmamasının önemine dikkat çekti. Macron, İran’ın nükleer ve balistik füze programı üzerine yeni müzakerelerin başlaması gerektiğini söyledi ve “İran’da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle gerçekleştirmek bugün yapılabilecek en büyük hata olur, çünkü bu kaosa yol açar” şeklinde konuştu.

FRANSA’NIN TUTUMU DEĞİŞMİYOR

Macron, Fransa’nın bu konudaki tutumunun son on yıldır sabit kaldığını belirtti. “8 yıldır bu duruşu sürdürüyorum. Fikrimi değiştirmiyorum ve dün söylediğimden farklı bir şey söylemiyorum. Bazı liderler fikir değiştiriyorsa, bu değişikliği açıklamak onlara düşer, bana yorum yapmak değil” ifadelerini kullandı. Trump’ın, İran’a karşı saldırılara dair “ateşkes değil, gerçek bir son” talebine yönelik söylemlerine karşılık olarak Macron, “Muhtemelen bir fikir değişikliği oldu, ancak ABD yönetiminin fikir değişikliklerinden ben sorumlu değilim” dedi.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI ÜZERİNE VURGULAR

Macron, Fransa’nın İsrail’in güvenliğine büyük önem verdiğini kaydederek, “İsrail’in kendini savunma hakkı var. Ancak bölgesel istikrarsızlığa yol açacak eylemleri desteklemiyoruz” dedi. Ayrıca, İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurguladı ve bunun yanı sıra balistik programını sınırlaması, sivil nükleer faaliyetlerini kısıtlaması ve uluslararası denetim altına girmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Son olarak, Macron, Fransa’nın 2026 yılında G7 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını açıkladı.