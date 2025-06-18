Macron, İsrail’e Saldırıları Durdurması Çağrısı Yaptı

MACRON’DAN İSRAİL’E ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in nükleer faaliyetler veya balistik füzelerle bağlantısız hedeflere yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğini vurguladı. Macron, bu açıklamayı İsrail-İran gündemiyle düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptı.

ENDİŞE VERİCİ DURUM

Macron, “İsrail saldırılarının giderek artan oranda İran’ın nükleer/balistik programıyla bağlantısı olmayan hedefleri vurması ve her iki ülkede sivil kayıpların artması endişe verici. Bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehdit eden bu askeri operasyonların acilen durdurulması zorunludur” dedi. Bu açıklamalar, bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmaması için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

MÜZAKERE ÇÖZÜMÜ TALİMATI

Macron ayrıca, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’u Avrupalı yakın ortaklarla birlikte İran-İsrail çatışmalarını sona erdirecek “titiz bir müzakere çözümü” üzerinde çalışmalar için görevlendirdi. Bu adım, uluslararası diplomasi düzeyinde de önemli bir aşama olabiliyor.