Macron Karısından Tokat Yedim İddiası!

GÜNEY DOĞU ASYA TURUNA ÇIZİK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Güney Doğu Asya turuna Vietnam ile başlayarak dünya gündemine oturdu. 25 Mayıs Pazar akşamı, Macron ve eşi Brigitte, Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye iniş yaptı. Yerel ve uluslararası medya, Fransız liderin ilk anlarını kaydetmek üzere sabırsızlıkla beklerken, uçağın kapısı büyük bir sürprizle açıldı.

OLAYLI İNİŞİN GÖRÜNTÜLERİ

Associated Press’in yayımladığı görüntülerde Macron’un, uçağın kapısında beklediği ve eşi Brigitte’in iki elini eşinin yüzüne koyarak onu ittiği görüldü. Eşinin hareketi ve karşısında bekleyen gazeteciler sebebiyle kısa bir şaşkınlık yaşayan Macron, hemen toparlanarak gazetecilere selam verdi. İkilinin uçağın merdivenlerinden kol kola inmemesi ve Brigitte Macron’un eşinin uzattığı kolu tutmaması birçok tartışmaya neden oldu.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN İDDİALAR

Görüntüler sosyal medyada hızla viral hale gelirken, hem Fransız medyası hem de uluslararası medya bu olayı dikkatlice takip etti. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin kavga ettiğini ve hatta Macron’un eşinden tokat yediğini ileri sürdü. Fakat Macron’un yakın çevresi, olayın ‘şakalaşma’ olduğunu belirtti.

ELYSEE SARAYI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Elysée Sarayı, gelişen tartışmalar üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve iddiaları yalanladı. Saray’dan yapılan açıklamada, “Bu, Cumhurbaşkanı ve eşinin uçağın içinde rahatlayarak şakalaştıkları bir andı.” ifadesi yer aldı. Fransız yetkililer, görüntülerin çiftin birbirine duyduğu sıcaklığı gösterdiğini ama bazıların bunu çarpıttığını belirtti. Bir Elysée danışmanı, “Russia Today ve benzeri medya kuruluşları hemen bu durumu istismar etti.” dedi ve çiftin sadece ‘şakalaştığını’ yineledi.

MACRON’UN KENDİ AÇIKLAMASI

Vietnam ziyareti sırasında yaşanan tartışma iddialarına yönelik açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brigitte Macron ile herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığını dile getirdi. Hanoi’de gazetecilere konuşan Macron, “Bu, sıkça yaptığımız şakalaşmalardan biriydi.” dedi. Daha önce kendisi hakkında uyuşturucu kullanımı gibi asılsız iddialar çıktığını hatırlatarak, “Bu tür görüntüler yanlış bir şekilde yorumlanıyor. Herkesin sakinleşmesi gerek.” şeklinde ifadeler kullandı.