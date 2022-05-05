Macron, Modi ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendre Modi ile görüşme gerçekleştirdi.

Yerel saat ile 19.00’da başlayan görüşmeye ilişkin Macron Twitter’dan yaptığı açıklamada, çeşitli uluslararası krizlerin ve ikili stratejik ortaklığın ve gıda güvenliği meselesinin görüşüldüğünü açıkladı.

Modi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa ziyaretim kısa ama verimli geçti.” ifadesini kullandı.

Fransa ve Hindistan arasında farklı alanlarda iş birlikleri bulunduğuna değinen Modi, Fransa’nın ülkesinin ana ortaklarından biri olduğunu ifade etti.

Öte yandan Modi, 2017 yılından bu yana Paris’e üç kez geldi.