Macron, Nükleer Füze Planını Açıkladı

FRANSA NÜKLEER SİLAHLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer savaş başlığı taşıyan süpersonik füzelerin 2035 yılında Almanya sınırında konuşlandırılacağını bildirdi. Ülkeler arası gerginliklerin giderek arttığı bir dönemde, Avrupa’nın silahlanma yarışına yeni bir adım geldi. Kritik öneme sahip Avrupa Birliği ülkesinden gelen bu açıklama dikkat çekti.

HAVADAKİ YATIRIMLAR ARTACAK

Macron, Luxeuil-Saint Sauveur hava üssüne yapılacak 1.5 milyar Euro tutarındaki yatırımın detaylarını paylaştı. “2035 yılına kadar yaklaşık 2,000 askeri ve sivil personel ile üssün büyüklüğü iki katına çıkacak” diyen Macron, büyük yatırımların planlandığını söyledi. Ayrıca, “İki Rafale filosunu barındırmak için önemli yatırımlar yapıyoruz. Savaştan kaçınmak istiyorsak, ülkenin ve kıtanın kendini savunmaya, donatmaya ve hazırlamaya devam etmesi gerekecek” şeklinde ifadelerde bulundu.

MODERNİZASYON PROJESİ DEVREDE

Macron, bu yatırımların üssün faaliyetlerinde köklü değişikliklere yol açacağını ve operasyonel ile yaşam altyapısını modernize etmek amacıyla hayata geçirileceğini vurguladı. “Luxeuil’ün tarihi nükleer görevi devam edecek. Üs, 2035 yılında Rafale’nin bir sonraki versiyonu ve süpersonik nükleer füze ile donatılacak ilk üs olacak” dedi. Bununla birlikte, Fransız hükümetinin jeopolitik “kırılma noktası” sürecindeki yeni savunma yatırımlarının parçası olarak hava kuvvetleri için Rafale siparişlerini artırma ve hızlandırma planlarını duyurdu.