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Macron, Rusya’ya Yaptırımlar Uygulayacak

MACRON’DAN YAPTIRIM UYARISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ile ateşkesin kabul edilmemesi halinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. Macron, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes konusuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı. “Niyetimiz önümüzdeki günlerde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamak. Bu konuda koordinasyon içindeyiz” ifadesini kullanan Macron, yaptırımların odak noktası olarak Rusya’nın finansal hizmetleri ile petrol ve doğal gaz sanayisini gösterdi.

GÖRÜŞME TARİHİ BELİRLENDİ

Diğer yandan, Rusya ve Ukrayna’nın 15 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor. Bu toplantı, iki ülke arasındaki gerginliğin azaltılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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