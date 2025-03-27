Macron Türkiye’nin Karadeniz’deki Rolünü Vurguladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te gerçekleştirilen “Ukrayna için barış ve güvenlik” temalı toplantının ardından önemli açıklamalar yaptı. Avrupa’nın önemli bir süreçten geçtiğini dile getirerek, “Amacımız net, kazanmak, yani barışı kazanmak. Ukrayna’yı sağlam ve kalıcı bir barışı müzakere edebilecek en iyi pozisyona yerleştirmek” şeklinde konuştu. Macron, Fransa’nın Ukrayna’ya desteğinin süreceğini belirtti, ayrıca Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusu için yeni eğitim programları başlattığını ifade etti. Bunun yanı sıra, topçu sistemleri alımlarında Ukrayna’ya kredi ödemelerinin hızlandırılacağını aktardı.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMAMASI GEREKİYOR

Macron, Rusya’ya yönelik yaptırımlar hakkında yaptığı açıklamada, “Yaptırımların kaldırılma zamanı değil. Ekonomik baskıyı sürdürmeliyiz, bu konuda mobilize olmaya devam edeceğiz” dedi. Yaptırımların yalnızca barış sağlandığı zaman değerlendirilebileceğini vurguladı. Avrupa’nın güvenliği için daha güçlü bir iş birliği kurması gerektiğini dile getiren Macron, Avrupa’nın kendi adına adım atması gerektiğine işaret etti. Ayrıca, ABD’nin güvenilir bir müttefik olduğunu ancak Avrupa ile ABD’nin çıkarlarının her zaman örtüşmediğini söyledi.

ÇİN’İN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e yönelik bir çağrı yapan Macron, “Başkan Xi’nin bu sağlam ve kalıcı barışı inşa etmemize yardım etmesi için tamamen aktif bir rol üstlenmesini istiyorum” ifadelerini kullanarak, Çin’in BM Güvenlik Konseyi’ndeki mevcudiyeti ve önceki barış girişimleri nedeniyle önemli bir aktör olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’YE SAYGIYLA YAKLAŞIYORUZ

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesinde Türkiye’nin etkili olabileceğine dikkat çeken Macron, Türkiye’ye yönelik saygısını vurguladı. “Biz Türkiye’ye saygı duyuyoruz. Büyük bir ülke ve kıtamızın güvenliği ile istikrarı için önemli bir rol üstlenme potansiyeline sahip” şeklinde konuştu. Türkiye ile diyalogun sürekliliğine vurgu yaptı ve “Ankara ile diyaloğu her zaman sürdürmeye özen gösterdik, farklılıklarımızı açıklamak için bile olsa” dedi.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ROLÜ

Macron, son aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli temas halinde olduğunu belirtti ve “24 Şubat’ta Washington DC’ye Başkan Trump’la görüşmeye giderken bile yolda kendisiyle görüştüm” dedi. Türkiye’nin Karadeniz’deki rolüne de dikkat çeken Macron, Türkiye’nin Ukrayna konusunda önemli bir aktör olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin tahıl ihracatındaki katkısını da vurgulayarak, “Türkiye’yi unutmamalıyız, tahıl ihracatının serbest bırakılmasına yardımcı oldu. Karadeniz’deki rolü, anlaşmalarla tanınan bir gerçeklik” diyerek sözlerini tamamladı.