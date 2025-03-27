Macron: Türkiye Ukrayna’da Kilit Aktör Olabilir

FRANSA CUMHURBAŞKANI’NDAN TÜRKİYE’YE VURGU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya Savaşı bağlamında Türkiye’nin Karadeniz’deki özel konumunun potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu. Macron, Türkiye’nin “isterse kalıcı barışa katkı sunabilecek bir aktör” olabileceğini belirtti. Ayrıca, “Karadeniz’deki rolü, anlaşmalarla tanınan bir gerçeklik” sözlerini kullandı. Bu açıklamalar, Paris’te düzenlenen “Ukrayna için barış ve güvenlik” toplantısının ardından geldi ve yaklaşık otuz ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

AVRUPA’NIN DÖNÜM NOKTASI

Macron, Avrupa’nın kritik bir dönüm noktasında bulunduğunu vurgulayarak, “Amacımız net, kazanmak, yani barışı kazanmak. Ukrayna’yı sağlam ve kalıcı bir barışı müzakere edebilecek en iyi pozisyona yerleştirmek” dedi. Fransa’nın Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğinin altını çizen Macron, Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusu için yeni eğitim programları başlattığını ve topçu sistemleri gibi satın almalarda Ukrayna’ya kredi ödemelerinin hızlandırılacağını ifade etti.

YAPTIRIMLAR VE GÜVENLİK KOOPERASYONUNDAKİ GEREKLER

Rusya’ya yönelik yaptırımlara değinen Macron, “Yaptırımların kaldırılma zamanı değil. Ekonomik baskıyı sürdürmeliyiz, bu konuda mobilize olmaya devam edeceğiz.” ifadesiyle bu politikayı destekledi. Yaptırımların kaldırılmasının ancak “barış tesis edildikten sonra” değerlendirilebileceğini söyledi. Avrupa’nın kendi güvenliği için daha güçlü iş birliği geliştirmesi gerektiğini ifade eden Macron, kıtanın artık kendi adına hareket etmesi gerektiğini belirtti.

ÇİN’İ DAVET EDİYOR

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e de çağrıda bulunan Macron, “Başkan Xi’nin bu sağlam ve kalıcı barışı inşa etmemize yardım etmesi için tamamen aktif bir rol üstlenmesini istiyorum.” şeklinde bir mesaj verdi. Çin’in BM Güvenlik Konseyi’ndeki daimi üyeliği ve geçmişteki barış girişimlerine atıfta bulunarak, bu sürecin meşru bir aktörü olduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE TAHAIL İHRACATI

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesinde Türkiye’nin rolünün önemli olabileceğini vurguladı. “Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki biz Türkiye’ye saygı duyuyoruz. Büyük bir ülke ve kıtamızın güvenliği ile istikrarı için kendi tarihine sadık kalarak önemli bir rol üstlenme potansiyeline sahip.” dedi. Türkiye’nin Karadeniz’deki özel rolüne dikkat çeken Macron, “Ukrayna konusunda, Türkiye’nin oynayacağı bir rol var. İsterse, bu kalıcı barışa katkı sunabilecek bir aktör olabilir.” ifadeleriyle Türkiye’nin potansiyelini değerlendirdi. Ayrıca, Türkiye’nin tahıl ihracatındaki katkısını da ifade ederek, “Türkiye’yi unutmamalıyız, tahıl ihracatının serbest bırakılmasına yardımcı oldu.” dedi.