Macron Uçakta Eşinden Tokat Yedi!

MACRON’UN GÜNEYDOĞU ASYA TURU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turuna Vietnam ile başladığı bildirildi. Uçağın kapısından inerken yaşanan bir olay ise dikkat çekti. Görüntülerde, Macron’un Vietnam’a ulaştığında eşi Brigitte Macron ile bir tartışma yaşadığı görülüyor. Uçağın kapısının açılmasının ardından, Brigitte Macron’un eşinin yüzüne müdahalede bulunduğu anlar gözler önüne serildi.

EŞİYLE YAŞADIĞI ANLAR

Associated Press tarafından Hanoi’de çekilen görüntülerde, Macron’un yüz ifadesi dikkat çekici bir şekilde irkilmiş gibi göründü. Brigitte Macron, eşinin yüzüne müdahale ettikten sonra onu iterek uzaklaştı. Macron, bu durumu hızla toparlayarak uçağın kapısına el sallamak için döndü. Ancak, Brigitte’in yüzü kameraya tam olarak yansımadı. Çift, resmi karşılama için merdivenlerden inerken, Brigitte Macron’un eşinin uzattığı eli tutmamış olması dikkatlerden kaçmadı.

İLK YALANLAMADAN SONRA DOĞRULAMA

Videonun internette hızla yayıldığı bu süreçte, Macron’un ofisi ilk önce bu görüntülerin gerçekliğini yalanladı, ardından ise bunların gerçek olduğunun doğrulanması gerçekleşti. Macron’un yakın çevresinden bir arkadaş, olayı zararsız bir “ağız dalaşı” olarak tanımlarken, başka bir kaynak olayı küçümseyerek, “Başkan ve eşi, geziye başlamadan önce son bir kez şakalaşarak stres attıkları bir an yaşadı” dedi. Bu kişi, “Bu bir birliktelik anı. Komplo teorisyenlerinin değirmenine su taşımak için daha fazlasına gerek yoktu” diyerek olayla ilgili olumsuz yorumlar için Rusya yanlısı hesapları suçladı.

VİETNAM’IN ÖNEMİ

Vietnam, Macron’un Fransa’yı ABD ve Çin’e karşı güvenilir bir alternatif olarak sunacağı yaklaşık bir hafta sürecek Güneydoğu Asya turunun ilk durağı oldu.