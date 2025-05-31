Macron’un Eşi Tarafından İtildiği Görüldü

GÖRÜNTÜLERİN ŞAŞKINI

Fransa’nın 47 yaşındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Vietnam ziyaretinde 72 yaşındaki eşi Brigitte Macron’dan gördüğü şiddet anlarına dair görüntüler geniş yankı uyandırdı. Bu görüntülerde, başkent Hanoi’de uçaktan inmeden hemen önce Macron, merdivenden inmeye hazırlanırken yan taraftan bir elin yüzünü geriye ittiği görüldü. Bu kişinin Brigitte Macron olduğu fark edildiğinde ise Macron, yaşanan durumu çabuk atlatıp, kameralara el sallayarak durumu normalleştirmeye çalıştı.

TRUMP’IN YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa First Lady’si ile Cumhurbaşkanı arasında yaşananları değerlendirdi. Beyaz Saray’daki bir Fox News muhabirinin, “Fransa First Lady’sinin kocası Emmanuel Macron’u tokatladığı bir video gündem oldu. Kendisine evlilik tavsiyeniz var mı?” sorusuna Trump, “İkisini de çok iyi tanıyorum. İkisi de gerçekten çok iyi insanlar. Yaşananların neyle ilgili olduğunu bilmiyorum” şeklinde yanıt verdi. Üç kez evlenen Trump, esprili bir dille “Kapının kapalı olduğundan emin olunmalı” şeklinde bir ifade kullandı.