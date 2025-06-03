Macron’un Heykeli Çalındı, 40 Bin Euro!

POLİS KAYNAKLARINA DAYANAN HABERLER

Fransa basınında yer alan bilgilere göre, Paris’teki Grevin Müzesi’ne giren iki kadın ile bir erkek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un balmumu heykelini çaldı. Ünlü isimlerin heykellerinin sergilendiği müzeye giren şüphelilerin Greenpeace üyesi olduğu iddia ediliyor. İçeri girdikten sonra kılık değiştirerek müze çalışanı gibi davranmaya başladılar.

40 BİN EURO DEĞERİNDE HEYKELİN ÇALINMASI

Şüpheliler, heykeli bir örtüye sararak müzenin acil çıkış kapısından dışarıya çıkmayı başardı. Çalınan eserinin 40 bin euro değerinde olduğu bildiriliyor. Bu olay, müze güvenliği ve kamu güvenliği konularında endişeleri artırıyor.