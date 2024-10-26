Macron’un Netanyahu’ya Tepkisi: Medeniyet Barbarlıkla Savunulamaz

MACRON’UN KONUŞMASI

Macron, Paris’te düzenlenen ve 70 ülke ile çok sayıda uluslararası kuruluşun katıldığı “Lübnan halkına ve egemenliğine destek” konulu konferansın açılışında önemli bir konuşma yaptı. Netanyahu’nun Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarını ‘barbarlığa karşı medeniyet savaşı’ olarak nitelemesine sert bir yanıt verdi. Macron, “Son günlerde ‘medeniyetler savaşından’ veya ‘savunması gerekilen medeniyetlerden’ çokça bahsediliyor. Ancak barbarlık ekleyerek medeniyetin savunulduğunu düşünmüyorum” dedi.

İKİLİ ARASINDAKİ GERİLİM

Daha önce de Netanyahu ve Macron arasında, İsrail’in Birleşmiş Milletler’e karşı göstermiş olduğu tavır ve Lübnan’daki BM Barış Gücü askerlerine yönelik İsrail ordusunun saldırılarıyla ilgili gerginlik yaşanmıştı. Macron, 1947’de alınan ve İsrail’in Filistin topraklarında kurulmasına zemin hazırlayan BM kararına dikkat çekerek, “Netanyahu ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı” şeklinde bir açıklama yaptı.