Macron, Vize İptalini Kabul Edilemez Buldu

MACRON’DAN FİLİSTİN KONUSUNDA AÇIKLAMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Filistinli yetkililere vize verilmemesi kabul edilemez” diyerek önemli bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesine değindi. Macron, Fransa ve Suudi Arabistan’ın, ABD’nin New York eyaletinde 22 Eylül’de gerçekleştirilecek 2 devletli çözümle ilgili konferansa eş başkanlık yapacağını bildirdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ULUSLARARASI DESTEK

Macron, “ABD’nin, Filistinli yetkililere vize vermeme kararı kabul edilemez. Bu uygulamadan geri dönülmesini ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması uyarınca Filistin’in temsilinin sağlanmasını talep ediyoruz” ifadeleriyle bu konudaki görüşünü vurguladı. İki devletli çözüme uluslararası destek toplamak için geniş bir katkı sağlamak istediklerini belirten Macron, bu çözümün Filistinliler ve İsraillilerin beklentilerine cevap vereceğini kaydetti.

BARİŞ İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Macron, kalıcı bir ateşkes ve Gazze halkına insani yardım ulaşımının sağlanmasının, aynı zamanda esirlerin serbest bırakılmasının da şart olduğunu aktardı. “Sonrasında Hamas’ın silahsızlandırılması ve Gazze’de yönetimden tamamen dışlanması, Filistin yönetiminin reforme edilmesi ve güçlendirilmesi ile Gazze’nin yeniden inşası için çalışacağız” diyerek sürecin gerekliliklerini anlattı. Ayrıca, “Herhangi bir saldırı, ilhak ve halkın yerinden edilme girişimi, Veliaht Prensi ile oluşturduğumuz dinamiği durduramayacak. Birçok ortak buna dahil oldu” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Macron, 22 Eylül’deki konferansı Orta Doğu’da barış ve güvenlik için bir dönüm noktası olarak görme çağrısı yaptı.