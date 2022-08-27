Macron’dan şoke eden Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Türkiye hakkında şoke eden bir açıklama geldi.

Enerji krizini çözmek için Cezayir’e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye menşeli ağların Afrika’da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü ileri sürdü. Afrikalı gençlerin Fransa karşıtı fikre kapılmamaları çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye menşeli ağların Afrika’da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü ileri sürdü. Afrikalı gençlerin Fransa karşıtı fikre kapılmamaları çağrısında bulunan Macron, “Türkiye, Rusya ve Çin’de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir’in başkenti Cezayir’deki Saint-Eugene Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı, inkar edilse de 5 yıldır Afrika kıtası ve gençliğine yönelik yeni bir politika yürüttüğünü söyledi. Macron, Fransa’nın Afrika’ya yönelik geçmişi nedeniyle eleştirildiğini ancak zaman alsa da kıtada ülkesine yönelik güven inşa edeceklerini savundu.

MANİPÜLASYON YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Fransa meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü, Fransa’nın bu nedenle hedefe konulduğunu savunan Macron, “aşırı sağcı” aktivistlerin Fransa düşmanlığı yaptığını ve bunu yaydığını iddia etti. Macron, ayrıca, ” Türkiye, Rusya ve Çin’de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor.” diye konuştu.

AFRİKALI GENÇLERİ UYARDI

Fransız Cumhurbaşkanı, Afrikalı gençlerin kendisine sorunları basitçe açıklaması gerektiğini ve Fransa karşıtı fikre kapılmalarının doğru olmadığını belirtti. Macron, “Belki de atalarınızın ve ebeveynlerinizin mücadelesi buydu ama şimdi Afrika’da size (Fransa hakkında) mesnetsiz şeyler öğretiliyor. Yanlış.” ifadelerini kullandı. Sorunların karşılıklı konuşarak aşılacağını savunan Macron, kendisinin Afrika’yı sömüren ailelerden ve nesillerden birine ait olmadığını ancak bu meseleyi çözmeye çalıştığını anlattı.

CEZAYİRLİLERE VİZE KONUSUNDA ESNEK KOŞULLAR

Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir vatandaşlarının Fransa’ya yasal yollarla girmesi için daha esnek koşulların sağlanması konusunda anlaştıklarını söyleyen Macron, yasa dışı göçle mücadele konusunda da Cezayir yönetimiyle ortak iradeyi paylaştıklarını vurguladı. Macron, öte yandan ikili ilişkilere katkı sağlayan sanatçılar, sporcular, girişimciler ve siyasetçilerin yanı sıra fertlerinden birinin çifte vatandaşlığı bulunan ailelerin Fransa’ya girişi için kolaylık sağlanması konusunda anlaştıklarını söyledi.