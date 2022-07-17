Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ORTAK HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, SAMP-T hava savunma sistemi konusunda beklentilerinin “tam açıklık” prensibi çerçevesinde azami işbirliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

KARADENİZ’DE TAHIL KORİDORU PLANI

Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul’da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi’nden idare edilmesi kararına varıldığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti.