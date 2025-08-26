Maçta Alvarez ve Nene Oynayamayacak

MAÇIN ÇİFTİ İLK BULUŞMA GOLSÜZ GEÇTİ

Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz bir şekilde naklen yayımlanacak olan maç öncesinde, iki takımın ilk karşılaşması Kadıköy’de golsüz sona erdi. Bu defa galip gelen takım, gruplara katılım hakkı kazanacak. Edson Alvarez ile Dorgeles Nene’nin Benfica karşısında sahada olup olmayacakları ise merak konusu.

FENERBAHÇE KADRODA BEKLENTİLER

Fenerbahçe’nin kadrosunda İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran ve En Nesyri bulunuyor. Ancak yeni transferler Edson Alvarez ve Dorgeles Nene, UEFA listesine dahil edilmedikleri için Benfica deplasmanında görev alamayacak. Ayrıca, Becao, Diego Carlos ve Mert Hakan Yandaş da maç kadrosunda yer almıyor.

CENGİZ ÜNDER’İN DURUMU VE YEDİKLERİ

Cenk Tosun’un sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından Cengiz Ünder, ekibe dahil oldu. Teknik direktör Mourinho’nun alacağı karara göre, Cengiz Ünder’in karşılaşmada šans bulabilmesi mümkün. Portekiz medyasında yer alan haberlere göre, Kerem Aktürkoğlu’nun rövanş maçında yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik ekip, milli futbolcunun maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olmasını planlıyor.