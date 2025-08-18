Maçta Arsenalli Calafiori Gol Attı

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Premier Lig’in açılış haftasında Manchester United, Arsenal ile karşı karşıya geldi. Maçın 13. dakikasında, İtalyan savunma oyuncusu Riccardo Calafiori köşe vuruşunu kullanarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın sonucunu belirledi ve Arsenal galibiyetle ayrıldı. Ancak bu gol, Manchester United’ın kalecisi Altay Bayındır’a yapılan bir faul olup olmadığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Arsenal’in İngiliz orta sahası Declan Rice’ın kullandığı köşe vuruşunda Bayındır, Fransız savunmacı William Saliba ile çarpıştı. Saliba’nın Bayındır’a teması oldu ama Bayındır topu sektirdi ve top Calafiori’nin önüne düştü. VAR’daki Paul Tierney, pozisyonu incelendikten sonra faul olmadığını belirtti ve hakem Simon Hooper oyununu devam ettirdi.

KALECİ VE SAVUNMA TARTIŞMALARI

Eski Crystal Palace forveti Clinton Morrison, BBC Radio 5 Live’a yaptığı açıklamada “Manchester United’ın kalede bir sorunu var” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Morrison, United yöneticileri yerinde olsa “kaliteli bir kaleci” alacağını belirtirken, “Andre Onana da geçen sezon büyük hatalar yaptı. Kaleciler savunmanın son halkasıdır ve böyle hataları kaldıramazsınız” diye ekledi. Manchester United menajeri Ruben Amorim ise Bayındır’ı savundu: “O anda ya oyuncuyu itersiniz ya da topu almaya çalışırsınız. Bayındır topu almak istedi ama itildi. Kendi kendini savunamaz,” sözlerini kullandı.

Eski İngiltere Milli Takımı kalecisi Joe Hart, BBC’nin Match of the Day programında faul olmadığını savunarak “Bayındır’ın sol koluyla Saliba’yla mücadele edip sağ eliyle topu yumruklaması gerekirdi,” dedi. Hart’a göre United, Bayındır’ı korumak için altı pas önünde bir “kalkan” oluşturabilirdi. Amorim ise VAR’a vurgu yaparak, “Eğer bu gol verildiyse, demek ki biz de aynısını yapmalıyız,” sözlerini kullandı.

PRESSLERDEN GELEN TEPKİLER

Maç sonrası Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, “Kaleciye dokunup onun sıçramasını engellerseniz Bayındır için iş zorlaşır,” dedi ve Premier League’deki düdük çalmama sorununa değindi: “Bu lafta kaldı.” İngiliz basınında Altay’ın hatası eleştirildi. Guardian gazetesinin futbol muhabiri Jonathan Wilson, “Altay Bayındır’ın içe kavisli ortalara karşı zaafı, Andre Onana’nınkiyle aynı. Arsenal’in bunu değerlendirecek doğru oyuncusu vardı,” şeklinde değerlendirdi. Wilson, 13. dakikada yaşananları kaçınılmaz olarak nitelendirdi. The I gazetesi, “Kalecinin hatası Kırmızı Şeytanlar’a pahalıya mal oldu” ifadesini kullandı, The Daily Telegraph ise “Amorim, hatasına rağmen Bayındır’ı savundu,” dedi.

ONANA VE KALECİ SEÇİMİ TARTIŞMALARI

The Athletic, Manchester United’ın 2023-24 sezonunda köşe vuruşlarına karşı en fazla gol yiyen takım olduğunu belirtti ve United’ın toplamda 23 gol yediğini yazdı. Andre Onana, takımın birinci kalecisi olarak görevde ancak son sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarını kaçırdı. Amorim, Arsenal maçı sonrası Onana’nın kadroda olmadığını ve ayrılma ihtimalinin bulunmadığını vurguladı. Geçen sezon Onana’nın yediği hatalı goller sıkça tartışma konusu oldu. United, Aston Villa’nın kalecisi Martinez ile ilgilendi ama bu girişim sonuç vermedi. PSG’nin kalecisi Gianluigi Donnarumma için de kısa sürede devreden çıktılar. Genç kaleci Radek Vitek ise kariyer gelişimi için Bristol City’ye kiralandı. Dolayısıyla, Amorim’in seçenekleri arasında Bayındır ile 37 yaşındaki Tom Heaton bulunuyor. Heaton, bir yıllık yeni sözleşme imzaladı ve “hala oynama isteği” olduğunu belirtti.

Maç sonu basın toplantısında Amorim, Bayındır’la ilgili sorulardan hoşnut değildi ve gerekli karşılığını vermek için durumu izlediğini ifade etti. Amorim, genel değerlendirmesinde kalecileriyle memnun olduğunu belirtirken, Onana’nın Fulham deplasmanında dönüşünü beklediklerini ekledi: “Bugün, Arsenal gibi büyük bir takıma karşı bile her maçı kazanabileceğimizi gösterdik. Daha iyi olan taraf bizdik.”

MAÇIN ANALİZİ

Manchester United, evinde rakibine büyük bir baskı kurdu ve kaleye yaptıkları 22 şutun 7’si isabetli oldu. Ancak Arsenal’in İspanyol kalecisi David Raya bu şutları başarılı bir şekilde kurtardı. Bu performansı ona “Maçın Oyuncusu” unvanını kazandırdı.