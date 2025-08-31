Maçta Sakatlıklar Ekstra Zorluk Yarattı

MAÇIN TEMELİ VE LEHİMİZDEKİ OLUMSUZ DURUM

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir’deki teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşma öncesinde Davie Selke’nin sakatlığının oyuncularını etkilediğini belirtti. Basın toplantısında yaptığı konuşmada Atan, “Üç gün önce deplasmanda yoğun bir maç oynadık. Bugün kafamızda ofansif bir oyuncu grubuyla başlamak vardı. Maçın başında sakat verdik. Selke’yi kaybettik ısınmada. Bu da bizde şok etkisi oluşturdu. Oyuncuların gardının düştüğünü gördük.” açıklamalarında bulundu.

İKİNCİ YARI YAPILAN DÜZENLEMELER

Atan, ilk yarının genel durumunu değerlendirirken, “İlk yarıda 2 net pozisyonumuz var. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik.” dedi. İkinci yarıda bir formasyon değişikliği yaptıklarını belirten Atan, “Rakibin bire bir baskıya gelmesini bekliyorduk. Arkada alan bulacağımızı düşünerek bu oyun planıyla sahadaydık. İkinci yarının başında yaptığımız düzeltmeler sonrasında bu fiziksel durumla iyi bir ikinci yarı oynadık. Maalesef gol atamadık.” şeklinde konuştu.

GELECEK UMUTLARI VE SAKATLIK SORUNLARI

Atan, takımının kalitesine inancını vurgularken, “Çok iyi bir takımım var ama şu anki eksiklere bakınca zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, “Milli takım arası iyi gelecek. Sezon başındaki ritme döneceğiz. Sakatlık olarak şanssız bir dönemden geçiyoruz. Bu kadar fiziksel yorgunluğa rağmen verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.