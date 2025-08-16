Maçta Tribün Atmosferi Etkileyiciydi

ALP ÖZGEN’DEN FENERBAHÇE-FEYENOORD DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe ile Feyenoord’un karşı karşıya geldiği maçın değerlendirmesini yapan Alp Özgen, son yılların en dikkat çekici tribün atmosferinin yaşandığını belirtti. Özgen, “Bu ortamı hazırlayan Mourinho’nun zekasıydı” şeklinde ifade etti. Fenerbahçe’nin sahadaki mücadeleci kimliği ile tribünlerin coşkusunun birleşimini vurgulayan Özgen, “Bu buluşma Feyenoord’un sonunu kaçınılmaz kıldı” diye ekledi. Fenerbahçe’nin bu sezon belirgin bir değişim içinde olduğunu dile getiren Özgen, “Geçen seneye oranla mücadele kapasitesi ve kazanma azmi yüksek; fizik kapasiteyi teknik kapasitenin önüne koyan bir kimliğe dönüşüyor” şeklinde görüş belirtti.

MÜCADELECİ OYUNCULARA DİKKAT

Karşılaşmada öne çıkan oyunculara da dikkat çeken tecrübeli spiker, Jhon Duran için “21 yaşında zımba gibi bir adam” değerlendirmesinde bulundu. Maçın adamının Youssef En-Nesyri olduğuna da dikkat çekti. Benfica ile oynanacak eşleşmede Fenerbahçe’nin kazanma ihtimalini ise yüzde 50 olarak gördüğünü aktardı.

BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alp Özgen, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini haklı bulduğunu belirtti. “Beşiktaş taraftarı bu 2-3 yıldır devam eden acizliğe, çaresizliğe ve vurdumduymazlığa son verin artık diyor” açıklamasında bulundu. Kulüpteki sorunların sıradanlaşmaya başladığını belirten Özgen, “Burada her şey hocaya bakıyor, Ole Gunnar Solskjaer çok naif kalıyor, daha sert ve agresif olması lazım” ifadelerini dile getirdi. Mevcut kadronun aslında kötü olmadığını vurgulayan Özgen, “Bu kadro saha içinde bir şey yapamıyorsa o zaman hocayı eleştirmek gerekiyor” dedi. Beşiktaş’ın eksiklerine rağmen mevcut potansiyelini kullanamadığını da kaydetti.