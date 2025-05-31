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Maçta Türk Telekom 77-85 yenildi

MAÇIN DETAYLARI

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

TÜRK TELEKOM: Angola 26, Alexander 12, Brown 15, Smith, Bess, Melih Tunca 9, Hanlan 10, İsmet Akpınar, Makoundou 6, Berkan Durmaz 7

FENERBAHÇE BEKO: Guduric 2, Nigel Hayes 11, McCollum 12, Birch, Melih Mahmutoğlu 9, Metecan Birsen 3, Hall 8, Baldwin 11, Melli 4, Sertaç Şanlı 12, Emre Ekşioğlu, Colson 5

PERYOTLARDAN GÖRÜNTÜLER

1’İNCİ PERİYOT: 12-22

DEVRE: 34-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-56

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında evinde 89-68 mağlup ettiği Türk Telekom’a ikinci maçın uzatmaları sonunda 85-77 yenilerek seride durumu 1-1’e getirdi. Yarı finale yükselecek ekip, 3’üncü ve son maçta belirlenecek.

İLK ÇEYREK DEĞERLENDİRİLMESİ

Maça şiddetli bir başlangıç yapan sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 22-12 önde kapattı. İkinci periyotta toparlanan ve hücumda daha üretken olan Türk Telekom, devre sonunda farkı 5 sayıya indirdi ve takımlar soyunma odasına 34-39’luk skorla gitti.

ÇEKİŞMELİ GEÇEN PERİYOTLAR

Ankara temsilcisi, ikinci çeyrekte savunma direncini artırarak dengeyi sağlayıp öne geçti, ancak üçüncü periyot 56-56 eşitlikle sona erdi. Son çeyrek boyunca oldukça çekişmeli bir mücadele sergilendi ve maçın normal süresi 72-72’lik skorla tamamlandı.

UZATMALARDAKİ PERFORMANS

Maçın uzatma dakikalarında daha az hata yapan ev sahibi takım, 85-77 galip gelerek yarı final şansını son maça taşıdı. Maçın en skorer ismi ise 26 sayıyla Türk Telekom’dan Braian Angola Rodas oldu.

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