Maçta Türk Telekom, Fenerbahçe’yi yendi

MATCH SUMMARY

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde, Türk Telekom, Fenerbahçe Beko ile karşılaştı. Normal süresi 72-72 biten karşılaşmanın ilk uzatma bölümünde Türk Telekom, 85-77’lik skorla maçı kazandı ve seride durumu 1-1 yaptı. Maç Ankara’da gerçekleşti.

İLK PERİYOT ANALİZİ

Fenerbahçe Beko, maça iyi başladı. 3. dakikada Colson, McCollum ve Hayes ile 7-0’lık bir üstünlük elde etti. Türk Telekom, Brown ve Berkan Durmaz ile yanıt vermesine rağmen, sarı-lacivertli ekip etkili oyununu sürdürerek ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOTTAKİ GELİŞMELER

İkinci çeyreğe hızlı giriş yapan Türk Telekom, Alexander ve Makoundou ile boyalı alanda etkili olmaya başladı. Fenerbahçe Beko ise McCollum ve Sertaç Şanlı ile karşılık verdi. 17. dakikada sarı-lacivertli takım 35-25 önde bulunuyordu. Ancak Türk Telekom, Brown ve Emre Melih Tunca’nın üç sayılık atışlarıyla farkı 3 sayıya indirdi ve ilk yarıyı 39-34 geride kapadı.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ PERİYOT KÜLTÜRÜ

Üçüncü çeyrekte başkent temsilcisi, Hanlan ve Brown ile dış atışlardan etkilerken, 24. dakikada 42-41 öne geçti. 26. dakikada iki takım da savunmada iyi performans göstererek 48-48 eşitliği sağladı. Son çeyreğe 56-56 eşitlikle girildi. Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko, 36. dakikada 61-68 öne geçti.

MAÇIN SON DAKİKALARI

Maçın bitimine 45 saniye kala, Türk Telekom, Alexander ile serbest atışları değerlendirerek skoru 70-72 yaptı. Maçın son anlarında, Brown’un kaçırdığı serbest atışın ardından Emre Melih Tunca’nın pota altından kaydettiği iki sayıyla eşitliği 72-72 sağlandı. Fenerbahçe Beko, son saniyede Baldwin ile serbest atışları kaçırınca normal süre eşitlikle bitmiş oldu.

UZATMALARDAKİ PERFORMANS

İlk uzatma bölümünde, Türk Telekom, Berkan Durmaz ve Hanlan ile etkileyici sayılar bulup, Angola ile dış atışlar ekleyerek maçı 85-77’lik skorla kazanmayı başardı. Angola Rodas, karşılaşmayı 26 sayıyla tamamlayarak önemli bir yıldız oldu.

Bu galibiyetle Türk Telekom, seride durumu 1-1 yaptı. İki galibiyete ulaşacak takım, yarı finale yükselecek. Ayrıca, Fenerbahçe Beko, sahaya çıkarken “2024-25 sezonu Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko” şeklinde anons edildi. Taraftarlar, hem Fenerbahçe Beko’ya hem de Türk Telekom’a büyük destek verdi.