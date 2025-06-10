Madagaskar’daki Öğrenciler Türkçe Öğreniyor

ÖĞRENCİLER TÜRKÇE DERSLERİ ALIYOR

Hint Okyanusu’nun batısında bulunan Madagaskar’daki Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okulda, öğrenciler Türkçe derslerine katılarak gelişim gösteriyor ve Türkiye’nin milli ve kültürel değerlerini öğreniyor. 2019 yılında Türkiye Maarif Vakfı tarafından açılan okulda, hafta içi örgün eğitimin yanı sıra hafta sonları da yerel halka yönelik Türkçe eğitimi sağlanıyor. Yöre halkının dizilerin etkisiyle, Türkiye’de eğitim alma ve Türk firmalarında çalışma hayaliyle Türkçeye olan ilgisi yüksek. Bu bağlamda, Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okulda eğitim alıyorlar. Okul müfredatında derslerin yanı sıra robotik kodlama eğitimleri de yer alıyor; ayrıca düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin milli ve kültürel değerlerle tanışmaları sağlanıyor.

ÖĞRENCİLER TÜRKİYE İÇİN HAZIRLANIYOR

Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilcisi Bilal Demirci, AA muhabirine verdiği bilgiyle, 3 yıldır Madagaskar’da görev yaptığını ifade etti. 2019’dan bu yana okulun eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Demirci, örgün eğitim alan yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğunu belirtti. Öğrencilerin çoğunun uluslararası diplomaya sahip olmak isteyenler ve yerel halkın çocuklarından oluştuğunu vurgulayan Demirci, “Sosyal aktiviteleri ve öğrenci geleceğini etkileyecek konuları işleyerek onları Türkiye’ye hazırlamak istiyoruz çünkü öğrenciler Türkiye’de eğitim almak için okulumuza geliyorlar” dedi. Demirci, şimdiye kadar 2 dönem mezun verdiklerini, ilk yıl 6 mezunun Türkiye’ye gittiğini, geçen yıl 12 mezundan 9’unun Türkiye’ye gittiğini, bu yıl ise 31 öğrencinin tamamının Türkiye’ye gitmek istediğini belirtti.

AFRİKA’DAKİ MAAİF OKULLARI

Demirci, bu yıl katıldıkları bilim festivalinde engellilere özel eldiven yapan öğrencilerinin birinci olduğunu vurguladı. “Geçen yıl Gabon’da jüri özel ödülü aldılar. Öğrenciler burada kendilerini mutlu hissediyor,” diyen Demirci, okulda 14 farklı ülkeden öğrencinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca Maarif okullarının Afrika’da 27 ülkede faaliyet gösterdiğini ifade etti. Eğitim kalitesinin yüksek olmasının öğrencilerin okulu tercih etme sebebi olduğunu aktaran Demirci, milli şuuru güçlendirme çabalarını da dile getirdi. Hafta içi örgün eğitimin yanı sıra kitlelere açık Türkçe dersleri verdiklerini de vurguladı. Bu yıl açtıkları kayıtlarda 400 başvurduğunu, fakat kapasite doluluğu nedeniyle yalnızca 180 öğrenci kabul edebildiklerini belirterek, önümüzdeki yıllarda kapasite artırma planlarını açıkladı.

KURS VE DERSLERİN İLGİSİ

Okulda Türkçe öğretmenliği yapan Meryem Karasu, 1,5 yıl önce ülkeye geldiğini belirtti. Karasu, “Normal örgün eğitim dışında halka açık kurslarımız var. Bu derslere katılan 180 öğrencimiz mevcut. Kursumuz 3 turdan oluşuyor. Katılımcıların bir kısmı okul personeli ve son sınıf öğrencilerimizden oluşuyor. Dışarıdan gelen katılımcıların Türkçeye ilgisi genellikle Türk dizilerinden kaynaklanıyor,” dedi. Ayrıca Türk şirketlerinde çalışma ve Türkiye’de eğitim görme isteği de yüksek. Okulda eğitim gören 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Tohy Razafımanantsoa, “Burada Türkçe öğreniyorum ve dersi seviyorum. Türkiye’ye gitmek istiyorum, şehirlerini çok ilginç buluyorum,” diye konuştu. Hoby Tantely Rakotoarimanana ise Türkiye Maarif Vakfı’nda ilkokul öğretmenliği yaptığını ve hafta sonu kursuna katılarak Türkçe öğrenmeye çalıştığını ifade etti. “Türkçeyi seviyorum. Müziklerini ve dizilerini beğeniyorum. Türkiye’ye gitmeyi çok istiyorum,” dedi.