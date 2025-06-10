Madagaskar’daki Okulda Türkçe Eğitimi Veriliyor

MADAGASKAR’DA TÜRKÇE EĞİTİMİ KAZANIMLARI

Madagaskar’ın batısında, Türkiye Maarif Vakfı’nın işlettiği okulda öğrenciler, Türkçe derslerine katılıyor ve bu sayede kendilerini geliştiriyor, Türkiye’nin milli ve kültürel değerlerini öğreniyor. 2019 yılında açılan okul, hafta içi örgün eğitim sunmanın yanı sıra, hafta sonları yerel halka yönelik Türkçe eğitimi de veriyor. Türkiye dizilerinin etkisi ve Türkiye’de eğitim alma hayali, yerel halkın Türkçeye olan ilgisini artırıyor ve bu bağlamda Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okulda eğitim alma fırsatı buluyorlar.

EĞİTİM FALİYETLERİ VE SOSYAL AKTİVİTELER

Müfredatta yer alan derslerin yanı sıra, robotik kodlama gibi dersler de sunulan okulda, düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin milli ve kültürel değerlerle tanışması sağlanıyor. Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilcisi Bilal Demirci, yaşadığı deneyimlerle ilgili olarak, “3 yıldır Madagaskar’da görev yapıyorum.” diyerek, okulun eğitim faaliyetlerinin 2019’dan beri sürdüğünü aktarıyor. Yaklaşık 250 öğrenci ile çalışan Demirci, öğretim kalitesinin yüksek olması nedeniyle öğrencilerin Türkiye’ye eğitim almak için bu okulu tercih ettiğini belirtiyor.

Demirci, okulun bugüne kadar 2 dönem mezun verdiğini ve önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin Türkiye’ye yerleştiğini ifade ediyor. “Bu yıl da 31 öğrencimizin tamamı Türkiye’ye gitmek istiyor.” diyen Demirci, öğrencilerin sosyal aktivitelere katılımını teşvik ettiklerini ve önemli günlerde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini vurguluyor. Okulda katıldıkları bilim festivalinde ise engellilere özel eldiven yapan öğrencilerin birinci olması, okulun eğitim kalitesinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

KURS YETİŞTİRME PROGRAMLARI

Türkçe öğretmenliği yapan Meryem Karasu, halk açık kursların varlığını dile getiriyor. Bu kurslarda 180 öğrenci katılıyor ve katılımcıların bir kısmı okul personeli ile son sınıf öğrencilerinden oluşuyor. Karasu, “Dışarıdan katılanların Türkçeye ilgisi genellikle Türk dizilerinden kaynaklanıyor.” ifadesini kullanıyor. Eğitimi round robin formatında verilmesi, öğrencilere Türkçeyi etkin bir şekilde öğrenme fırsatı sunuyor.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Okulda eğitim gören 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Tohy Razafımanantsoa, “Burada Türkçe öğreniyorum ve bu dersi seviyorum. Türkiye’ye gitmek istiyorum.” sözleriyle hayallerini paylaşıyor. Diğer bir öğrenci Hoby Tantely Rakotoarimanana da, Türkiye Maarif Vakfı’nda öğretmenlik yaptığını ve hafta sonları Türkçe kursuna katıldığını belirtirken, Türk dizilerine olan hayranlığını ifade ediyor. Bu öğrenciler, Türkçe öğreniminin kendilerine olan katkılarını ve Türkiye’ye duydukları ilgiyi öne çıkarıyor.