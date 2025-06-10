Madagaskar’daki Türkçe Eğitimi Devam Ediyor

ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSLERİNE İLGİSİ ARTIYOR

Hint Okyanusu’nun batısında bulunan Madagaskar’daki Türkiye Maarif Vakfı okulunda öğrenciler, Türkçe dersleri alarak kendilerini geliştiriyor ve Türkiye’nin milli değerlerini öğreniyor. 2019 yılında Türkiye Maarif Vakfı tarafından açılan okul, hafta içi örgün eğitimin yanı sıra hafta sonları yerel halka Türkçe eğitimi veriyor. Yerel halk, dizilerin etkisiyle, Türkiye’de eğitim görme ve Türk firmalarında çalışma hayalleri ile Türkçeye ilgi gösteriyor. Okulda düzenlenen etkinlikler sayesinde öğrencilere milli ve kültürel değerler tanıtılıyor.

ÖĞRENCİ LİSTESİ VE MEZUNİYETLER

Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilcisi Bilal Demirci, 3 yıldır burada görev yaptığını belirtti. Madagaskar’daki okulun, 2019’dan bu yana eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Demirci, yaklaşık 250 öğrenciye örgün eğitim verdiklerini aktardı. Öğrencilerin çoğu uluslararası diplomaya sahip olma hedefindekiler ve yerel halkın çocuklarından oluşuyor. Demirci, “Öğrencileri Türkiye’ye hazır hale getirmek istiyoruz çünkü eğitim için okulumuzdan geliyorlar. Şu ana kadar 2 dönem mezun verdik. İlk yıl 6, geçen yıl ise 12 mezunumuzdan 9’u Türkiye’ye gitti. Bu yıl 31 öğrencimiz tümüyle Türkiye’ye gitmek istiyor.” şeklinde konuştu.

SOSYAL FAALİYETLER VE EĞİTİM KALİTESİ

Bu yıl katıldıkları bilim festivalinde engellilere özel eldiven geliştiren öğrencileri birincilik elde etti. Demirci, “Öğrenciler burada kendilerini mutlu hissediyor. 14 ülkeden öğrencimiz var. Maarif okullarımız Afrika’da 27 ülkede mevcut. Eğitim kalitemiz yüksek olduğu için öğrenciler bizi tercih ediyor. Türk kültürünü Türkçe derslerimizle aktarmaya çalışıyoruz. Hafta içi örgün eğitimin yanı sıra hafta sonları halka açık Türkçe eğitim programlarımız mevcut.” ifadelerini kullandı.

HALKA AÇIK KURS İMKANLARI

Türkçe öğretmenliği yapan Meryem Karasu, 1,5 yıl önce Madagaskar’a geldiğini belirtti. Karasu, normal örgün eğitimin dışında halka açık kurslar düzenlediklerini ve bu kurslarda 180 öğrencinin bulunduğunu aktardı. Dışarıdan gelen katılımcıların Türkçeye ilgisinin genellikle Türk dizilerinden kaynaklandığını belirtilirken, Türk şirketlerinde çalışmak ve Türkiye’de eğitim almak isteyenlerin sayısının yüksek olduğu vurgulandı.

ÖĞRENCİLERİN HEDEFİ TÜRKİYE

Okulda eğitim gören 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Tohy Razafımanantsoa, “Burada Türkçe öğreniyorum ve bu dersi seviyorum. Türkiye’ye gitmek istiyorum. Oradaki şehirleri çok ilginç buluyorum.” dedi. Hoby Tantely Rakotoarimanana ise Türkiye Maarif Vakfı’nda ilkokul öğretmeni olarak çalıştığını ifade ederek “Hafta sonu kursuna katılarak Türkçe öğreniyorum. Türkiye’ye gitmeyi çok istiyorum.” şeklinde konuştu.