Madde Bağımlısı Genç Annesini Ölümle Tehdit Etti

DURUMUN CİDDİYETİ

İstanbul Arnavutköy’de, madde bağımlısı olduğu belirtilen Ali Ceylan isimli bir kişi, bayram hazırlığı yapan annesi Gülhan Aydoğdu’ya yönelik iddia edilen saldırgan davranışlarıyla dikkat çekiyor. Anne, tehdide maruz kalınca tuvalete gitme bahane ile evden kaçarak uzaklaşmayı başardı.

KONTROL EDİLEMEZ BİR DURUM

Annesinin evden dönmediğini fark eden Ali Ceylan, evdeki mutfak tüplerini odalara yerleştirerek yangın çıkarttı. Bu yangında, ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 74 yaşındaki kanser hastası Gülhan Aydoğdu, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

YAŞADIĞI KORKU VERİCİ ANLAR

Yaşadıklarını paylaşan Gülhan Aydoğdu, “Bana sürekli işkenceler yapıyordu. Evi yakmaya çalışıyordu ve beni dövmeye çalışıyordu. O gün eline balta aldı, beni keseceğini söyledi. Ben tuvalet bahanesiyle buradan kaçtım. Uyuşturucu bağımlısı sürekli eve kendisi gibi arkadaşlarını getiriyor. Çok kez karakola gittim, hastanede kaldı ama yine aynı. Ben İzmir’den geldim, mübarek gün nedeniyle gelerek bayram hazırlığı yapmak istedim evladımla bayram geçirmek istedim.” dedi.

Anne Gülhan Aydoğdu, polise ve hastaneye başvurduğu halde durumu değişmediği için endişeli. “Evi yakmış, ben yokken her yere tüpleri koymuş, tüm malzemeleri evin ortasına yerleştirmiş. Planı beni keserek evle beraber yakmakmış.” diyerek yaşadığı korkuları dile getiriyor. Ailesiyle birlikte bayram geçirmek istenen Gülhan Aydoğdu, “Şu an kendisi hastanede, çıkmasını istemiyorum. Daha önce de beni darp etti. Gelse yine beni öldürecek. Ne yapacağımı bilmiyorum, kalacak evim kalmadı.” şeklinde endişelerini ifade etti.