Madde Bağımlısı Oğul, Annesinin Evini Yaktı

KORKUNÇ OLAY ARNAVUTKÖY’DE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, bayram için hazırlık yapan kanser hastası annesine yönelik korkunç bir saldırı planladı. İddialara göre, Ali Ceylan isimli şahıs, annesiyle bayram kutlamak istemesine rağmen, bir an önce onu öldürmeye niyetlendi. Başarısız olan girişimin ardından, mutfak tüplerini evin odalarına yerleştirerek yangın çıkarttı. Yangın sırasında, 74 yaşındaki kanser hastası anne Gülhan Aydoğdu yetkililerden yardım istedi.

YARDIM ÇIĞLIĞI VE YAŞANAN KORKU

Olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. Annesinin tehditlerine maruz kalan Gülhan Aydoğdu, tuvalete gitmek bahanesiyle evden uzaklaştı. Ancak geri döndüğünde, oğlu evdeki mutfak tüplerini asarak bir yangın çıkardı. Yangında ev tamamen tahrip oldu. Yetkililerden yardım isteyen anne, yaşadığı korkunç durumu şu şekilde anlattı: “Bana sürekli işkenceler yapıyordu. Evi yakmaya çalışıyordu ve beni dövmeye çalışıyordu. O gün eline balta aldı, beni keseceğini söyledi. Ben tuvalet bahanesiyle buradan kaçtım.”

TEKRARLARINI YAŞAMAKTAN KORKUYOR

Kanser hastası anne, önceki şiddet olaylarını da hatırlatarak, “Uyuşturucu bağımlısı sürekli eve kendisi gibi arkadaşlarını getiriyor. Ben çok kez karakola gittim, hastanede kaldı ama yine aynı. İzmir’den gelerek, bayram hazırlığı yapmak istedim. Kendisi ilk bir sandalye getirdi, eline ip ve balta aldı, beni bağlayacağını ve kafamı keseceğini söyledi. Kaçtım ama geri döndüğümde, tüm malzemeleri evin ortasına koymuş ve beni keserek evle beraber yakma planı yapmış.” dedi. Gülhan Aydoğdu, hala tehlikenin devam ettiğini belirterek, “Şu an kendisi hastanede, çıkmasını istemiyorum. Daha önce beni darp etti. Gelse yine beni öldürecek, ne yapacağımı bilmiyorum, kalacak evim kalmadı.” şeklinde konuştu.