Madde Bağımlısı Taksiciye Saldırı Davası Ertelendi

OLAYIN YARGILANMASI SÜRÜYOR

Manisa’da yolcu olarak bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayan madde bağımlısı Emirhan Ü. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu durumdaki Emirhan Ü.’nün sağlık raporunun beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Yemekte mahkeme başkanına yönelik olarak, “Olaydan pişmanım” şeklinde açıklamada bulundu.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE DETAYLARI

Olay, 2024 Aralık ayında meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağında Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi’ne gitmek üzere taksici Hakan Paktan’ın kullandığı araca bindi. Adrese ulaştıklarında taksici Paktan, Emirhan Ü.’ye ücreti söyledi. Kartla ödeme yapacağını belirten Emirhan Ü., post cihazını istedi. Taksi şoförü Paktan, cihazda ücreti yazmaya başladığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkararak Paktan’ın göğsüne doğru hamle yaptı. Taksici, bıçağı elindeki kelepçeyle tutmaya çalışarak bir süre Emirhan Ü. ile boğuştuktan sonra emniyet kemerini çözerek araçtan dışarıya fırladı. Emirhan Ü. de hemen ardından taksiden inerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anları, taksinin içindeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.