Madeleine West, 47 yaşında anne oldu

AVUSTRALYALI OYUNCU YENİDEN ANNE OLDU

Avustralyalı sanatçı Madeleine West, 47 yaşında yedinci kez anne olma mutluluğunu yaşadı. Cumartesi günü Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yeni doğan bebeğini takipçilerine duyurdu. West, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiği paylaşımında, çocuğun yüzünü kısmen göstererek “Sonunda dünyaya geldi ve tamamen kusursuz” notunu düştü. Ünlü oyuncu, bebeğin ismi ve cinsiyeti hakkında henüz bir bilgi vermedi.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

West’in duyurusunun ardından birçok tebrik mesajı aldı. Oyuncunun yakın arkadaşı Alex Fevola, “Tebrikler! Bu kıymetli zamanın tadını çıkar,” derken, Shelley Craft da “Tüm sevgimi ve kucak dolusu sarılmalarımı gönderiyorum. Tebrikler,” diyerek duygularını paylaştı. Madeleine West, birkaç hafta önce 47 yaşında yeniden hamile olduğunu açıklamış ve bu kararının bazı kişiler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını belirtmişti. Ancak aldığı yoğun desteğin kendisini etkilediğini de ifade etmişti.