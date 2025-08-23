Haberler

Maden'de Tır Devrildi, Trafik Engellendi

Dondurulmuş Tavuk Yüklü Tır Devrildi

Elazığ’ın Maden ilçesinde dondurulmuş tavuk ürünü taşıyan bir tır devrildi. Kaza sonucunda bir kişi yaralanırken, meydana gelen kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçe çıkışında gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yaralı Sürücü

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinde seyreden dondurulmuş tavuk ürünleri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle virajı alamayarak devrildi. Kaza sonucunda sürücü hafif yaralanırken, yolun kapanması sonucunda kilometrelerce trafik kuyrukları meydana geldi.

Olay Yerine Müdahale

Hızla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafiğin akışının sağlanması için polis ekipleri, karşı şeritten trafik akışını yönlendirerek yolu açtı.

Haberler

Galatasaray Kayseri'ye Geldi, Taraftarlar Karşıladı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynamak üzere Kayseri'ye gitti. Takım, otel önünde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Haberler

Galatasaray Kayseri'ye geldi, bekliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için özel uçakla Kayseri'ye ulaştı ve burada taraftarları tarafından karşılandı.

