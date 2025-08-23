Maden’de Tır Devrildi, Trafik Engellendi

Dondurulmuş Tavuk Yüklü Tır Devrildi
Elazığ’ın Maden ilçesinde dondurulmuş tavuk ürünü taşıyan bir tır devrildi. Kaza sonucunda bir kişi yaralanırken, meydana gelen kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçe çıkışında gerçekleşti.
Kaza Anı ve Yaralı Sürücü
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinde seyreden dondurulmuş tavuk ürünleri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle virajı alamayarak devrildi. Kaza sonucunda sürücü hafif yaralanırken, yolun kapanması sonucunda kilometrelerce trafik kuyrukları meydana geldi.
Olay Yerine Müdahale
Hızla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafiğin akışının sağlanması için polis ekipleri, karşı şeritten trafik akışını yönlendirerek yolu açtı.