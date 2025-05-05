Maden Görevlileri Öldürüldü, Cansız Bedenler Bulundu

PERU’DA KAYBOLAN GÖREVLİLERİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

LİMA, 5 Mayıs — Peru’nun kuzeyindeki La Libertad departmanında daha önce kaybolduğu bildirilen 13 maden koruma görevlisinin cansız bedenine ulaşıldı. Yerel medyada pazar günü çıkan haberlere göre, görevlilerin bir maden kuyusunda vurularak hayatlarını kaybettiği bildirildi. Polis yetkilileri, cesetlerin elleri ve gözleri bağlı, ayrıca çıplak halde bulunduğunu aktardı.

KAÇAK MADENCİLER VE SUÇ ÇETELERİ İFADELERİ

Madencilik şirketi La Poderosa, cuma günü yaptığı açıklamada, “Suç çeteleriyle iş birliği yapan kaçak madenciler, geleneksel yöntemlerle çalışan bir madenciye hizmet veren 13 görevliyi kaçırmıştır. Bu durum Pataz’daki güvenlik durumunun korkunç boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor” ifadelerine yer verdi. Şirket, “Bu talihsiz olay, suç şebekelerinin geleneksel yollarla çalışan madene saldırarak madeni kontrol altında almaya çalışması nedeniyle yaşanmıştır” şeklindeki açıklamada bulundu.

KAÇIRILANLARIN AİLELERİNDEN AÇIKLAMALAR

Hayatını kaybedenlerin aileleri, çalışan görevlilerle 27 Nisan’da iletişimlerinin kesildiğini belirtti. Aileler, görevlileri kaçıranların “serbest bırakma karşılığı madencilik şirketinden büyük miktarlarda para talep ettiğini” ifade etti.