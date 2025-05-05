Maden Görevlileri Öldürüldü, Ceset Bulundu

13 MADEN GÖREVLİSİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Peru’nun kuzeyinde yer alan La Libertad departmanında daha önce kaybolduğu bildirilen 13 maden koruma görevlisinin cenazelerine ulaşıldı. Pazar günü yerel medyada çıkan haberlere göre, olayla ilgili polis yetkilileri, görevlilerin bir maden kuyusunda vurularak hayatlarını kaybettiklerini aktardı. Cesetlerin, gözleri ve elleri bağlı ve çıplak bir şekilde bulunduğu belirtiliyor.

KAÇAK MADENCİLERİN ETKİSİ BÜYÜK

Madencilik şirketi La Poderosa, cuma günü yaptığı açıklamada, “Suç çeteleriyle işbirliği yapan kaçak madenciler, geleneksel yöntemlerle çalışan bir madenciye hizmet veren 13 görevliyi kaçırmıştır. Bu durum Pataz’daki güvenlik durumunda yaşanan bozulmanın korkunç boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Şirket ayrıca, “Bu talihsiz olay, suç şebekelerinin geleneksel yollarla çalışan madene saldırarak madeni kontrol altına almaya çalışması nedeniyle yaşanmıştır” dedi.

KAÇIRILAN GÖREVLİLERİN DURUMU

Hayatını kaybedenlerin yakınları, işbaşında olan görevlilerle 27 Nisan’da iletişimlerinin kesildiğini ve görevlileri kaçıranların “serbest bırakma karşılığı madencilik şirketinden büyük miktarlarda para talep ettiğini” ifade etti. Bu olay, bölgede yaşanan güvenlik sorunlarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.