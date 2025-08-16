Maden-İş Sendikası Batı Anadolu Şubesi, Kongre Gerçekleştirdi. Yıkıcı, Kütahya’da Başka Bir Yol Bulunmalı

GENEL KURUL REALİZASYONU

Maden-İş Sendikası Batı Anadolu Şubesi, 13. Olağan Genel Kurulu’nu Tunçbilek’teki hizmet binasında gerçekleştirdi. Kongrede, toplam 133 delegenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Yusuf Yaman ve yönetimi, tek liste ile girerek güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi. Dört yılda bir yapılan bu genel kurula, Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da katıldı. Akçul, konuşmasında Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçiyi rahmetle andı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Yeniden başkan seçilen Yusuf Yaman, kongrede birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Hakkaniyetle işçi kardeşlerimizin hakkını savunuyoruz. Kömür sahaları bizim ekmek teknemiz,” dedi. Yaman, işçilere verilen görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “İşçi kardeşim kendisine ne görev verilirse yapacak. Sekiz saat devletimize hizmet etmekle mükellef” şeklinde konuştu. Ayrıca, işçilerin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceklerini de vurguladı.

KATILIMCI PROFİLİ

Kongreye, çeşitli siyasi partilerin ilçe başkanları gibi birçok önemli isim ve çok sayıda maden işçisi katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, CHP İlçe Başkanı Galip Savaş, GLİ yöneticileri ve sendika temsilcileri de etkinliğe destek verdiler.