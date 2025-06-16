Maden İşçileri Sendikası Toplandı Zonguldak’ta

GENEL MÜDAHALE ARAYIŞLARI

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Zonguldak’ta Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nu olağanüstü bir şekilde topladı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 600 bin kamu işçisini etkileyen ücret teklifinin kabul edilebilir olmadığını vurguladı. Yeşil, “Biz Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Her gün ölümle burun buruna gelen insanlarız. Bizler, vatanımız için milletimizin için yıllardır çalışıyoruz” diyerek durumu özetledi.

ÜCRET TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zonguldak’taki genel merkezde yapılan toplantıda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama (MTA) işçilerinin de içinde bulunduğu kamu işçilerine, hükümetin Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’ndan (TÜHİS) yönlendirdiği ücret zammı değerlendirildi. Hakan Yeşil, “TTK’de 31’inci, MTA’da 21’inci dönem toplu iş sözleşmelerinde 2 aylık grev sürecindeyiz. Teklifin kabul edilebilir bir yanı yok. Biz, yaptığımız işin karşılığını istiyoruz. Yaşanan enflasyon ve ekonomik krizin, savaşların sebebi biz değiliz, bunu kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

EYLEM AŞAMALARI VE HEDEFLER

Yeşil, teklifin kamu işçileri ile madencileri üzdüğünü belirtti ve “Önümüzdeki günlerde TÜRK-İŞ önderliğinde yapacağımız eylemlerin hazırlığı içindeyiz. Yarın saat 12.00’de TÜRK-İŞ’te kamu koordinasyon kurulu olarak toplanacağız. Ardından saat 13.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na giderek sıkıntılarımızı anlatacağız. Çarşamba günü ise sendika başkanları ve delegeler ile Ankara Anıtpark’ta saat 11.00’de toplaşıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tepkimizi göstereceğiz. Bu eylemlerimiz, sorunlarımız çözülmediği sürece devam edecek” dedi. Eylemleri belirleyecek olan TÜRK-İŞ’in takvimine uygun olarak hareket edeceklerini ifade eden Yeşil, bu teklifi kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, “Hükümetten, önerilen teklifin revize edilmesini talep edeceğiz” diye ekledi.