Maden İşçileri Üç Aydır Maaş Alamıyor

MAAŞINI BEKLEYEN İŞÇİLERDEN EYLEM

Eskişehir Mihalıcçık’ta, iki yıl önce SSS Yıldızlar Holdinge devredilen Doruk Madencilik’te çalışan Maden-İş üyesi işçiler, son 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ifade ederek şirketin önünde eylem düzenledi. Yıldızlar SSS Holding’e devredilen Doruk Madencilik çalışanları, Çankaya’daki Yıldızlar Holding önünde toplanarak haklarını talep etti. İşçilerin eylemine aileleri de pankartlarla destek verdi.

ÜCRET GECİKMELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Şube Başkanı Talih Kocabıyık, işçiler adına yaptığı basın açıklamasında, “Yıldızlar Holding Doruk Maden çalışanları, Aralık ayından bu yana maaşlarını alamıyorlar” dedi. Kocabıyık, işçilerin yetkililerle görüştüklerinde sürekli bir hafta içerisinde çözüm önerildiğini, ancak hala bir sonuç alınamadığını belirtti. “Yaklaşık 25 gündür madenciler iş yerinde çalışmamakta. Bu haklı durumu, ücretlerini alamamaları nedeniyle yaşamakta. Yetkililerden acilen bir çözüm bekliyoruz” şeklinde konuştu.

AİLELER DE EYLEME KATILDI

Kocabıyık, işverenlerle bir sorunlarının olmadığını, tek sorunlarının emeklerinin karşılığını almak olduklarını ifade etti. “Bugün burada ailelerle geldik. Normalde evlerinde olması gereken aileler, iftar hazırlığı yapmak yerine burada haklarını almak için mücadele veriyor” diyen Kocabıyık, devlet yetkililerine seslenerek, “Özelleştirmenin sonuçları bu şekilde görülüyor. Maaşların kesin olarak ödenmesini talep ediyoruz. Elektrik satıldığında öncelikle işçiye ödenmesi gerektiğini iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

MAAŞLAR İÇİN BEKLEYECEKLER

Öte yandan, işverenle yapılan görüşme sonrası, işçilere aralık ve ocak maaşlarının bu hafta içinde yatacağı bilgisi verildi. İşçiler, maaşlarının bugüne kadar yapılmasını talep ederek akşam 5’e kadar bekleyeceklerini açıkladı.