Maden kazası TBMM gündeminde

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde.

Bartın’da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genel Kurul’da kazaya ilişkin bilgilendirme yapacak. AK Parti kazayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verecek.

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te toplanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Amasra’daki maden kazasıyla ilgili hükümet adına bilgilendirme için kürsüde olacak.

Kazanın nedeni, kurtarma çalışmaları ve sonrasında atılan adımları paylaşacak.

Bakan Dönmez’in ardından gruplar adına konuşmalar yapılacak.

AK Parti de maden kazası ile ilgili Meclis araştırması açılması için önerge sunacak.

Kazaların önlenmesi için alınacak tedbirler raporda yer alacak

Siyasi partilerin sandalye sayısına göre üye vereceği komisyon, 3 aylık çalışma süreci sonunda detaylı bir rapor hazırlayacak. Raporda kazalara karşı alınması gereken ek önlemlere de yer verilecek.

Rapor daha sonra Genel Kurul’da görüşülecek.