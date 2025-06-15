Madenciler, Aileleri ile Sürpriz Karşılaştı

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Zonguldak’taki maden ocaklarından çıkan işçiler, ailelerinin sürpriziyle karşılaştı. Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan etmesinin anısına Babalar Günü’ne özel bir program düzenlendi.

ŞAŞIRTICI BULUŞMA

Etkinlikte madencilere sürpriz yapılarak, çalışanların eşleri ve çocukları Kozlu Müessesesi’ne getirildi. Vardiya çıkışında aileleriyle karşılaşan madenciler, duygusal anlar yaşadı. Yoğun çalışma koşulları altında çalışan işçilerin, sevdikleriyle bir araya gelmesi etkinliğin en anlamlı anlarından biri oldu. Hazırlanan pastanın kesilmesiyle program sona erdi.

AİLE BAĞLARININ GÜÇLENMESİ

Programa Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse de katıldı ve madencilerin Babalar Günü’nü kutladı. Köse, “Aile, toplumsal yapının temeli. Bu tür buluşmalarla hem aile bağlarını güçlendiriyoruz hem de emeğin kıymetini birlikte yaşıyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Etkinlikte aile birliğinin önemi bir kez daha vurgulanırken, madencilerin zorlu koşullardaki emeklerine duyulan saygı da dile getirildi.