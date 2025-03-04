Madenciler Kızılay’la İftarda Buluştu

IFTAR PROGRAMI VE GÖNÜLLÜ BULUŞMASI

Zonguldak’ta, Kızılay ve madenciler bir iftar programında bir araya geldi. Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan ve Zonguldak İl Başkanı Kürşat Yağız, Zonguldak’ta gerçekleşen Gönüllü Buluşması ve İftar Programı’nda madenciler ve gönüllülerin katılımıyla etkinlik düzenledi.

MADENCİLERLE İFTAR YEMEĞİ

Etkinlik çerçevesinde, Zonguldak Maden Müzesi ziyareti yapıldıktan sonra, maden ocağında çalışan madencilerle birlikte iftar yemeği paylaşıldı. Gün sonunda, Zonguldak Toplum Merkezi’nde gönüllülerle anlamlı bir sohbet gerçekleştirildi. Kızılay’dan yapılan açıklamada, “Zonguldak İl Başkanlığımızın kongre sonrasındaki bu önemli organizasyonunda emeği geçen Genel Merkez yöneticilerimize, Genç Kızılay Genel Başkanımıza ve tüm gönüllülere teşekkür ediyor; yeni il başkanlığımıza hayırlı olsun ziyaretimize gelen kıymetli genel merkez yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz” denildi.