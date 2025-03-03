Madenciler, Özelleştirmeye Karşı Kendilerini Madene Kapattı

ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI EYLEM

Ankara’nın Nallıhan İlçesi’nde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, santralin 4 Mart’ta yapılacak olan ihalesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı. Madenciler, özelleştirmenin 100’cü gününde yaptıkları eylemler kapsamında, Çayırhan Termik Santrali’ne ait yan alan, bina ve maden sahalarının özelleştirilmesine yönelik planlara itiraz ediyor. Akşam saatlerinde, 10’u termik santral çalışanı toplam 50 işçi madene kapandı. İşçiler, özelleştirme tarihi olan 4 Mart’a kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi gerçekleştirecek. Ayrıca, oruç tutan işçiler sahurlarını yer altında yapacak.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Madenciler, yer altına inmeden önce bir açıklama yaptı. Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Aslan ve TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, yayınladıkları videoda, iyi bir sonuç alınana kadar yer altında kalacaklarını ifade etti. Devletten olumlu bir dönüş beklemediklerini dile getiren Aslan, “Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize bir dönüş olmadı. Zaman tükendi, 4 Mart yaklaştı. Biz de arkadaşlarla karar aldık. Madencinin sadece iyi günde değerini bilmesinler. İyi bir sonuç alana kadar kendimizi yer altına kitleme kararı aldık. Hepimize hayırlı olsun inşallah” şeklinde konuştu.

MÜCADELEE DEVAM EDİYOR

TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel de “Arkadaşlar mücadeleye devam ediyoruz, yer altına kapanıyoruz. Biz de TES-İŞ olarak madencilerle birlikte yer altına giriyoruz. Gazanız mübarek olsun, Allah işinizi rast getirsin” sözleriyle işçilerin kararlılığını destekledi.