Madencilerin Kurtarma Yöntemleri Enkazda Hayat Kurtardı

DEPRESYON SONRASI KURTARMA ÇALIŞMALARINDA MADENCİ TECRÜBESİ

Taş kömürünü çıkarmak için edindikleri yöntemlerle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremler sonrası gittiği bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan madenciler, ‘domuzdamı’ ve ‘direk vurma’ yöntemleriyle birçok kişiyi kurtararak önemli bir katkıda bulundu. Zonguldak’ta yerin derinliklerinde taş kömürünü çıkartmak için çalışan Türkiye Taşkömürü Kurumu işçileri, zorlu koşullar altında elde ettikleri deneyimlerle afet dönemlerinde arama kurtarma işlerine de destek veriyor.

ÖNCEKİ DEPREMLERDEKİ TECRÜBE

1999 Marmara ve Düzce ile Van ve Elazığ depremlerinde enkaz altında kalan pek çok kişiyi kurtaran madenciler, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından da bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Maden ocaklarının dar ve kapalı alanlarındaki uzun süreli çalışmanın kazandırdığı tecrübeyle “girilemez” denilen alanlara giren madenciler, kömür ocaklarında uygun ölçülerde kestikleri ahşapları tavan kısmına sıkıştırarak göçük oluşumunu önleyen “domuzdamı” ve “direk vurma” tekniklerini deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde kullandı. Kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla bu tahkimat yöntemleri sayesinde enkazın çökmesini önleyip yaşam koridorları oluşturan madenciler, bu sayede depremzedeleri yıkıntılar arasından kurtarmayı başardı.

HER CAN UMUT OLDU

Adıyaman’daki kurtarma çalışmalarına katılan 18 yıllık maden işçisi Sinan Durdu, AA muhabirine verdikleri röportajda deprem bölgesine gittiğinde zaman kaybetmeden enkazdan hayat kurtarmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Kurtardığımız her can bize umut oldu” dedi. Durdu, madende edindikleri bilgileri deprem bölgesinde uyguladıklarını belirtti. “Yıllardır madende çalışıyoruz. Enkaz altına girdiğimizde binalar yıkılmış, çatlaklarla dolu, sürekli depremler oluyordu. Aynı zamanda kendi sağlığımızı düşünmek zorundaydık. Madende öğrendiğimiz, ağaçtan yapılan ‘domuzdamı’ ve ‘direk vurma’ gibi çalışma sistemlerimizi deprem bölgesinde uyguladık. Başarılı olduk çünkü daha hızlı ilerlememizi sağladı ve canlarımıza ulaşmamıza yardımcı oldu.” diye konuştu.

SAĞLAM TAHKİMAT SİSTEMİ

Tahkimat yöntemlerinin, enkazın çökmesini önlemesi sayesinde rahat bir çalışma ortamı sağladığını ifade eden Durdu, “Domuzdamı düzgün yapıldığında, bir madencinin güvenebileceği en iyi ve sağlam tahkimat sistemidir; fakat düzgün yapılmadığında madenciyi de tehlikeye atabilir.” dedi. Madende genellikle meşe gibi sert ağaçlar kullandıklarını fakat deprem bölgesinde hızlıca can kurtarmak amacıyla dal veya direk parçaları gibi malzemeleri kullanarak tahkimat yapmaya çalıştıklarını aktardı. Durdu, “Domuzdamı” ve “direk vurma” yöntemlerinin daha önce sadece madenciler tarafından bilindiğini ancak artık tüm kurtarma ekiplerinin bu yöntemleri öğrendiğini belirtti.

KORKUSUZCA ENKAZA GİRDİLER

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki kurtarma faaliyetlerine katılan madenci Çağdaş Kahraman, bölgeye gittiklerinde üzücü bir manzarayla karşılaştıklarını belirtti. Enkaza korkmadan girdiklerine dikkat çeken Kahraman, “Domuzdamı, madencinin güvenliğini en üst seviyede tutan bir sistemdir. Depremde binalar göçtüğü için madendeki yükseklikleri yakalayamıyoruz. Titreşimden zarar görmemek için gerekirse 1 metre, gerekirse 50 santim domuzdamı yaptık.” ifadelerini kullandı. Çok dar alanlarda çalıştıklarını söyleyen Kahraman, madendeki tecrübeleri sayesinde bu zorlukların üstesinden geldiklerini de belirtti. “Yaptığımız işe güvendiğimiz için hiç sıkıntı yaşamadık.” dedi.