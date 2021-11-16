Madenlere erişim kolaylaşacak

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, madenlere erişim konusunda kararını verdi.

Moskova yönetiminin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesindeki ürünlerin Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören kararı, özellikle bölgedeki kömür ve metalürji ürünlerinin Rusya tarafından daha kolay ithal edilmesini sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün imzaladığı kararnameyle Rus hükümeti, bir ay içerisinde Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donetsk ve Lugansk bölgelerine ait ürünlerin Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasına yönelik gerekli yasal düzenlemeleri yapacak.

Buna göre, Rusya ile bu bölgeler arasında taşınan mallar için miktar bazında ihracat ve ithalat kısıtlamaları da uygulanmayacak.

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ukrayna merkezli ICTV kanalına yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek “Bu çok hızlı bir entegrasyon için gerekli şartların yaratılması anlamına geliyor. Bir elektrikli süpürge gibi, işgal altındaki bölgelerin ekonomisi Rusya’ya sürükleniyor.” dedi.

Rus uzmanlar, söz konusu kararla Donbas’taki temel ürünlerin Rus pazarındaki zincir marketlerde daha fazla yer alacağını, bölgedeki kömür ve metal ürünlerinin de Rusya tarafından daha kolay ithal edileceğine işaret ediyorlar.

Ukrayna’da kömür üretimi 2013’te 84 milyon düzeyinde gerçekleşirken, 2014’te Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde bağımsızlıklarını ilan etmesinden önce ülkedeki kömürün yüzde 75’i Donetsk ve Lugansk’ta üretiliyordu.