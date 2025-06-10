Madleen Gemisi, Gazzeye Yardım İçin Yola Çıktı

GEMİDE ALIKONULAN AKTİVİSTLERİN HUKUKİ DURUMU

GAZZE’ye yardım götürme amacıyla yola çıkan Madleen gemisinde İsrail tarafından gözaltına alınan 12 aktivistin avukatları bir basın toplantısı düzenledi. Avukatlar, geminin uluslararası sularda ele geçirilmesi ve aktivistlerin zorla İsrail topraklarına getirilmesi nedeniyle, İsrail devletinin bu kişileri gözaltında tutma veya sınır dışı etme yetkisinin olmadığını ifade etti.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

Adalah hukuk ekibi tarafından yapılan açıklamada, avukatlar Hadeel Abu Salih, Lubna Tuma ve gönüllü avukat Afnan Khalifa, İsrail’in uluslararası sularda gözaltına aldığı 12 aktivisti, ‘Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri’ iddiasıyla kötü muameleye maruz bıraktığını belirtti. Ayrıca, gemiye el koyma ve Gazze’deki insani yardım çabalarını engellemenin uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkat çekti. Gazze’ye yönelik süregelen ablukanın, savunmasız bir nüfusa karşı yasa dışı bir kuşatma ve toplu cezalandırma anlamına geldiği ifade edildi.

Avukatlar, aktivistlerin Gazze’ye insani yardım ulaştırma çabalarının meşru bir hak olduğunu savunarak, Madleen’in amacına ulaşmasını engellemenin ve aktivistleri gözaltına almanın, İsrail’in uluslararası hukuk yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada, aktivistler hakkında işlem yapan yetkililerin İsrail yasaları çerçevesinde dahi yetkileri olmadığı savunuldu.

AKTİVİSTLERİN DERHAL SERBEST BIRAKILMASI GEREKİYOR

Avukatlar, 12 aktivistin derhal serbest bırakılması, gemilerine binmelerine ve Gazze’ye yardım ulaştırmalarına izin verilmesi ile ardından kendi ülkelerine dönmelerinin sağlanması gerektiği çağrısında bulundu. Bu durumun uluslararası hukukun gereklilikleri açısından şart olduğu vurgulandı.