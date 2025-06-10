Madleen’in Gemi Sözleşmesi İhlal Edildi

ULUSLARARASI SULARDAN YARDIM GÖTÜRENLERİN GÖZALTINA ALINMASI

GAZZE’ye yardım göndermek amacıyla yola çıkan Madleen gemisinde, İsrail tarafından alıkonulan 12 aktivistin avukatları kamuoyuna açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin gemiyi uluslararası sularda ele geçirip, gönüllüleri zorla İsrail topraklarına getirmesi nedeniyle, İsrail devletinin aktivistleri gözaltında tutma veya sınır dışı etme yetkisinin olmadığı ifade edildi.

İSRAİL’İN HUKUKSUZ YAKLAŞIMI

Adalah hukuk ekibi, yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Avukatlar Hadeel Abu Salih, Lubna Tuma ve gönüllü avukat Afnan Khalifa, İsrail’in uluslararası sularda gözaltına aldığı 12 aktivisti iradeleri dışında İsrail topraklarına transfer etmesine rağmen, “Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri” suçlamasıyla muamele ettiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail’in Madleen gemisine el koymasının ve Gazze’deki ablukayı aşmaya çalışan silahsız ve barışçıl gönüllülerin tutuklanmasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

GAZZE ABLUKASININ YASADIŞILIĞI

Avukatlar, Gazze’ye uygulanan devam eden ablukayı savunmasız bir nüfusu aç bırakmaya yönelik yasadışı bir kuşatma ve toplu cezalandırma olarak tanımladı. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın Güney Afrika – İsrail Soykırım Davası’nda verdiği geçici önlemleri doğrudan ihlal ettiğine dikkat çekildi. Aktivistlerin, Gazze’deki ihtiyaç sahibi sivillere insani yardım ulaştırma çabalarının meşru bir hak olduğunu savunan avukatlar, Madleen gemisinin hedefine ulaşmasının engellenmesinin ve gönüllülerin gözaltına alınmasının, İsrail’in uluslararası hukuk yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve yasa dışı ablukasının bir uzantısı olduğunu ifade etti.

AİLELERİ İÇİN ACİL SERBEST BIRAKILMA TALEBİ

Avukatların açıklamasında, aktivistler hakkında işlem yapan yetkililerin İsrail yasalarına göre dahi yetkileri bulunmadığı savunuldu. Gönüllülerin, uluslararası sularda alıkonulmalarının ardından, İsrail devletinin aktivistleri gözaltında tutma veya sınır dışı etme yetkisi olmadığına vurgu yapıldı. Avukatlar, aktivistlerin derhal serbest bırakılması, gemilerine binerek Gazze’ye yardım götürmelerine izin verilmesi ve daha sonra kendi ülkelerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini dile getirdi.