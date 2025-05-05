Madonna, Akeem İle Partide Eğlendi

POP MÜZİĞİN İKONİK İSMİ MADONNA’NIN AŞK HAYATI

Pop müziğin efsanevi ismi Madonna, gerek sahne performanslarıyla gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli dikkatleri üzerine çekiyor. 66 yaşındaki sanatçı, şu sıralar kendisinden 37 yaş küçük olan Akeem Morris ile bir ilişki sürdürüyor. Madonna, yakın zamanda erkek arkadaşının 29. yaş günü kutlamasından cesur fotoğraflar paylaşarak gündeme geldi.

CESUR PAYLAŞIMLAR VE GÜZELLİK ZİRVESİ

Madonna’nın sosyal medya hesabında paylaştığı karelerde, şeffaf bir üst ve sütyen tercihinin yanı sıra saten pantolon, pırlanta takılar ve şık bir güneş gözlüğüyle tamamladığı stili göz önüne çıkıyor. Bu özel kutlamadan paylaşılan fotoğraflar, sosyal medya platformlarında hızla viral oldu.

Madonna, paylaşımında “En sevdiğim Boğa burcuna mutlu yıllar. Unutulmaz bir geceydi” ifadelerini kullandı. Kutlama sırasında sahne alan isim ise reggae sanatçısı YG Marley oldu. Parti, Madonna’nın üç küçük çocuğu; 19 yaşındaki Mercy ile 12 yaşındaki ikizleri Stella ve Estere’nin de aralarında bulunduğu özel bir davetli listesine ev sahipliği yaptı. Madonna’nın paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü. Bir takipçi “Bugün nostalji yaşıyoruz çünkü Rio’daki konserinin üzerinden tam 1 yıl geçti! Harikasın ve yolu açmaya devam ediyorsun” yorumunu yaparken, başka bir hayranı da “Muhteşem görünüyorsun” diyerek beğenisini iletti. Bir başka kullanıcı ise “Sen her zaman bir numara olacaksın” sözleriyle sanatçıya övgülerde bulundu.